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Juventusi ka gjetur zgjidhjen për portën pas dëmtimit të rëndë të Kamil Grabara. Bardhezinjtë kanë arritur marrëveshje me portierin brazilian Neto, i cili rikthehet në Torino si lojtar i lirë.
Neto, 37 vjeç, ka qenë pjesë e Juventusit nga viti 2015 deri në 2017, duke bërë 22 paraqitje dhe duke fituar dy tituj kampionë e dy Kupa të Italisë.
Braziliani do të firmosë kontratë njëvjeçare dhe do të jetë zëvendësuesi i Guglielmo Vicarios. Ai vjen pas dëmtimit të Grabara, i cili ka pësuar këputje të ligamentit të kryqëzuar të gjurit dhe pritet të mungojë për disa muaj.
Neto pritet të udhëtojë drejt Torinos për kontrollet mjekësore, përpara se të zyrtarizohet rikthimi i tij te Juventusi.