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Me ardhjen e temperaturave të ulëta, cilësia e gjumit mund të ndikohet nga kushtet në dhomën e gjumit. Studimet shkencore tregojnë se ndjenja e të ftohtit gjatë natës lidhet me gjumë më pak cilësor dhe më shumë vështirësi për të fjetur.
Një studim i publikuar në vitin 2021 në revistën shkencore Nagoya Journal of Medical Science gjeti se personat që ndienin të ftohtë në dhomën e gjumit kishin më shumë probleme me cilësinë e gjumit.
Për të fjetur më rehat gjatë netëve të ftohta, rekomandohet:
Mbajtja e dhomës në temperaturë të përshtatshme.
Përdorimi i batanijeve dhe veshjeve të rehatshme.
Shmangia e mbinxehjes së dhomës.
Ajrosja e rregullt e ambientit gjatë ditës.
Mbajtja e një orari të qëndrueshëm të gjumit.
Një studim tjetër i publikuar në revistën Science of the Total Environment gjeti se cilësia e gjumit te të moshuarit ishte më e mirë kur temperatura e dhomës gjatë natës ishte 20-25°C.
Ekspertët theksojnë se rehatia termike është individuale dhe se një ambient i përshtatshëm ndihmon në përmirësimin e pushimit gjatë natës./Klankosova.tv