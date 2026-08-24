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Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu ka përgëzuar presidentin amerikan, Donald Trump, për zgjerimin e sanksioneve ndaj Iranit.
Bashkë me Trumpin, Netanyahu ka përgëzuar edhe Sekretarin amerikan të të Thesarit për vendimin e marrë ndaj Teheranit.
Për këtë, kryeministri izraelit ka shkruar në një postim në X.
“Urime President @realDonaldTrump dhe Sekretar @SecScottBessent për sanksionet e fundit kundër regjimit iranian. Ju me të drejtë i keni kërkuar një çmim të lartë asaj diktature mizore dhe atyre që ndihmojnë agresionin e saj të vazhdueshëm.”, ka shkruar Netanyahu. /Klankosova.tv