Lajmet e fundit
Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se nesër do të zbulohet lapidari i policit Triumf Riza, 19 vjet pas vrasjes së tij, dhe po në vendin ku ai humbi jetën.
Ky lapidar do të zbulohet në kuadër të ceremonisë përkujtimore për Rizën.
“Nesër, më 30 gusht 2026, në 19-vjetorin e rënies në krye të detyrës të Heroit të Policisë së Kosovës, Triumf Riza, do të mbahet ceremoni përkujtimore në vendin ku ai humbi jetën”, thuhet në njoftimin e MPB-së.
“Gjatë ceremonisë, do të bëhet zbulimi i lapidarit përkujtimor në nderim të jetës, veprës dhe sakrificës së tij”.