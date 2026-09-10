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Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka bërë të ditur se nesër s’do të ketë kufizim të qarkullimit për automjetet e rënda.
“Për ditën e nesërme, nuk do të ketë kufizim të qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë”, njoftoi ministria.
Në njoftim thuhet se bazuar në parashikimin zyrtar të temperaturave, për nesër nuk pritet të plotësohen kushtet e përcaktuara në vendimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit për zbatimin e kufizimeve të përkohshme të qarkullimit./Klankosova.tv