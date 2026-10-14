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Ngrohja përmes sistemit të Termokosit do të nisë nesër.
Kështu ka bërë të ditur zëdhënësja e kësaj ndërmarrjeje, Afërdita Uka në emisionin "Fol me Arin" në Klan Kosova.
Sipas saj, aktualisht në rrjetin e Termokosit janë të kyçur rreth 25 mijë konsumatorë, të cilët do të përfitojnë nga furnizimi me ngrohje gjatë sezonit të ri ngrohës.
Sa i përket zgjerimit të rrjetit, projektet e realizuara për këtë qëllim kanë përfunduar vitin e kaluar. Megjithatë, pritet që zgjerimi të vazhdojë edhe në lagje të tjera, me synimin për të përfshirë më shumë konsumatorë në sistemin e ngrohjes qendrore.