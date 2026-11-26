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Në prag të 28 Nëntorit, Forca e Sigurisë së Kosovës nesër do t’i hapë dyert e saj për qytetarët.
“Dita e Forcës” do të shënohet në të gjitha kazermat e Ushtrisë së Kosovës, ku qytetarët do të kenë mundësi të shohin nga afër kapacitetet ushtarake, pajisjet si dhe personelin.
Dyert për vizitorë do të jenë të hapura nga ora 10:00 deri në orën 13:30.
Aktivitetet do të mbahen në Prishtinë, Ferizaj, Gjakovë, Prizren, Pomozotin, Istog, Mitrovicë dhe Gjilan.
Derisa, aktiviteti kryesor do të mbahet në kazermën “Adem Jashari” në kryeqytet, ku do të jenë pjesëmarrës edhe krerët e shtetit. /Klankosova.tv