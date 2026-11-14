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Arlinda në Big Brother VIP Kosova 5 shprehu pëlqimin e saj hapur për banoren tjetër, Norën.
Por, Nora nuk e ka shprehur të njëjtin pëlqim. Arlinda derisa po bisedonte me Zojën i tha se nuk ka pasur nevojë që Nora t’i tregonte se nuk ishte e interesuar, pasi, sipas saj, i kupton vetë situatat.
“Oj çikë, veç simpati kam thënë… S’po më kupton e s’di çka… Unë jam njeri që marr vesh. S’ke pasur nevojë me ardhë me më thënë që s’jam e interesuar… Më tha: ‘Po du me të pas shoqe’”, u shpreh Arlinda.
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