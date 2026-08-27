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Më shumë se 350 persona kanë humbur jetën nga përmbytjet masive që kanë goditur zonën pranë kufirit të Nepalit me Tibetin e Kinës, ndërsa rreth 1,000 persona ende rezultojnë të zhdukur.
Mes të zhdukurve raportohet se janë rreth 700 turistë të huaj, në një zonë të frekuentuar nga turistë, alpinistë dhe pelegrinë.
Ekipet e shpëtimit po përdorin helikopterë për kërkimet dhe për shpërndarjen e tendave, ushqimit dhe furnizimeve të tjera emergjente për mijëra persona që kanë mbetur të izoluar në qytete dhe lugina, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Përmbytjet kanë shkaktuar dëme të mëdha, ndërsa ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për personat e zhdukur.
Ekspertët dyshojnë se katastrofa është shkaktuar nga shembja e një akullnaje, e cila ka çliruar sasi të mëdha uji, duke shkaktuar vërshime të fuqishme.
Mes shkatërrimit të madh, autoritetet kanë raportuar edhe raste të jashtëzakonshme mbijetese, ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë.