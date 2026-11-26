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Zërin ia dëgjoi në Kuvend, e imazhi i tij nuk e la t’i ikë.
Pamjet kur Rexhep Selimi bëri daljen e parë publike në emër të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, e xhiroi krejt Shqipja, bashkëshortja e tij, tani deputete.
Në nderim të kësaj vepre, Rexhepin, por edhe Dautin, e duartrokiti fort vëllai I këtij të fundit, Ramush Haradinaj, teksa po i shihte në ekran, krah Mujë Krasniqit, i rënë dëshmor.
Ky moment historik, iu transmetuan deputetëve, në nderim të ditëve të shënuara të nëntorit.
Në kujtimin e periudhave të lavdisë, nuk u harruan ish-krerët e UÇK-së, që tani po mbahen në Hagë.
Teksa u fol për këto kohë e personalitete, para deputetëve u lanë dy flamuj, ai kombëtar dhe i UÇK-së.
Të tillë u vendosën edhe tek Lista Serbe, por nga aty u hoqën shpejt.
Por, krejt këta mbetën tek të tjerët, e pikërisht para simboleve në foltore, një ligjvënëse zgjodhi të bëjë një dedikim.
Po këtu u përmend edhe një tjetër zhvillim që zë vend në këtë muaj.
Këto e përkujtime tjera të rëndësishme u zgjodhën të veçohen tash në prag të 28 Nëntorit, Festës së Flamurit, por edhe datave tjera të shënuara historike.