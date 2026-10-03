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Nënkryetarja e Komunës së Prishtinës, Besianë Musmurati, ka njoftuar qytetarët se parkingu prapa Pallatit të Rinisë do të jetë pa pagesë gjatë kohës së mbajtjes së protestës për mbrojtjen e vlerave të UÇK-së.
Sipas njoftimit, lirimi nga pagesa e parkingut vlen për intervalin kohor nga ora 18:00 deri në orën 21:00, për të gjithë qytetarët që do t'i bashkohen kësaj proteste, transmeton Klankosova.tv.
“Prishtina ju mirëpret!” – ka shkruar Musmurati në njoftimin e saj, shoqëruar me simbole mbështetëse.
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