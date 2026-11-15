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Një rast i dhunës në familje është raportuar të ketë ndodhur në Gjakovë.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, në këtë rast, nëna ka raportuar në organet policore djalin e saj për dhunë fizike dhe psikike.
I dyshuari është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje.
“Gjakovë / 09.11.2026 – 14:30. Më 14.11.2026 është raportuar se viktima f/k, në vazhdimësi ka dhunë psikike dhe fizike nga djali i saj i dyshuari m/k. Viktima ka refuzuar strehimin, ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.”, thuhet në raportin policor. /Klankosova.tv