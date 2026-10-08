Lajmet e fundit
Nëna e Cristiano Ronaldos, Dolores Aveiro, ka zbuluar se ishte në lot pasi djali i saj u la jashtë formacionit titullar të Portugalisë për Ligën e Kombeve.
Aveiro tregoi se si i foli Cristianos pasi ai vendosi të largohej nga kombëtarja portugeze.
"Ndihem e trishtuar. Por kjo është normale. Duhet ta ndryshojmë këtë situatë", tha nëna e Cristianos për TV 7 Dias.
"Ai premtoi të më tregonte të vërtetën kur të takohemi, i thashë të qetësohej dhe se ka mbështetjen time. Ai dha shumë për Portugalinë dhe do të jetë gjithmonë heroi i kësaj kombëtareje. Ata nuk e vlerësojnë mjaftueshëm", përfundoi nëna e trishtuar e Ronaldos.