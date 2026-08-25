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Detaje të reja kanë dalë në dritë nga rasti tragjik i cili ndodhi gjatë së dielës në Malishevë, ku burri dyshohet se ka vrarë me armë zjarri gruan e tij shtatzënë.
Në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova, Afrim Dobruna tha se se disa prej informacioneve që ka marrë janë nga familjarët dhe persona të afërt me familjen Bytyqi, ndërsa theksoi se nuk mund t’i konfirmojë ato zyrtarisht.
Ai hodhi poshtë pretendimet se shkak i ngjarjes mund të ketë qenë xhelozia, duke thënë se nuk mund të nxjerrë një përfundim të tillë pa pasur informacione të konfirmuara.
Dobruna tha gjithashtu se Egzon Bytyqi, sipas informatave që ka nga persona të afërt me familjen, ishte kthyer nga Gjermania rreth një muaj para ngjarjes.
Gjithmonë sipas familjarëve dhe njerëzve të afërt me familjen Bytyqi, gjoja Egzoni ka qenë kohëve të fundit me shëndet jo të mirë dhe ka pasur probleme shëndetësore mendore”, tha Dobruna.
Ai foli edhe për atë që, sipas tij, mund të ketë ndodhur në momentet pas të shtënave.
Kam informata, nuk e di sa janë të sakta, mirëpo me aq sa unë kam informata, gjoja në dhomën ku kanë qenë tashmë e ndjera dhe bashkëshorti i saj, pasi janë dëgjuar të shtënat, dera ka qenë e mbyllur”, deklaroi ai.
Sipas Dobrunës, nëna e Egzonit dyshohet se e ka thyer derën për të hyrë në dhomë.