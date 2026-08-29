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Një grua 36-vjeçare në SHBA ka pranuar para gjykatës se ka vrarë djalin e saj 11-muajsh, pasi kishte humbur të drejtën e kujdestarisë ndaj tij.
Madeline Veronique Daly u deklarua fajtore për vrasjen e djalit të saj, Basil.
Sipas autoriteteve, ajo e qëlloi foshnjën në kokë me armë zjarri në dhjetor të vitit 2025, ndërsa ishte arratisur me të nga Wyoming në New Mexico, rreth 1 mijë kilometra larg, transmeton Klankosova.tv.
Daly u arrestua pranë Silver City, ku jetonte me djalin në një autokolonë. Kur policët mbërritën për ta arrestuar, ajo e qëlloi djalin dhe më pas tentoi të drejtonte armën edhe ndaj vetes, por u ndalua nga policët.
Sipas dokumenteve të policisë, ajo u kishte thënë hetuesve se nuk dëshironte që babai i fëmijës ta merrte atë dhe se nuk donte që djali të udhëtonte vazhdimisht mes Nebraska-s dhe Wyoming-ut. Për Daly-n pritet dënim deri në burgim të përjetshëm.