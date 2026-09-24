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Tre persona janë arrestuar në Prishtinë, nën dyshimin se kanë kryer veprat penale “Fajde” dhe “Kanosje”.
Sipas të dhënave të Policisë, arrestimi i të dyshuarve është bërë pas hetimeve disavjetore, konkretisht nga viti 2021, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë aksionit janë kontrolluar dy lokacione, ku në cilësi të provave janë sekuestruar tre telefona celularë, si dhe prova të tjera materiale që mund të jenë të nevojshme për procedurën penale.
Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, ndërsa rasti mbetet nën hetim.