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Një person është arrestuar në Pejë, pasi dyshohet se nën ndikimin e substancave narkotike është sjellë në mënyrë agresive ndaj një personi tjetër.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 28 gusht 2026, rreth orës 23:20.
I dyshuari është dërguar në Psikiatri, pasi nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore.
Gjatë rastit, policia ka sekuestruar dy pistoleta, 108 fishekë dhe gjashtë qese me substancë të dyshuar narkotike të llojit kokainë.
Me vendim të prokurorit, ndaj të dyshuarit është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh.
"Pejë / 28.08.2026 – 23:20. Është arrestuar i dyshuari m/k , pasi që nën ndikim të substancave narkotike ishte sjellur agresiv me viktimën m/k . I dyshuari është dërguar në Psikiatri pasi që nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Dy pistoleta, 108 fishekë dhe gjashtë qese të mbushura me substanca të dyshuara narkotike të llojit Kokainë janë sekuestruar. Me vendim të prokurorit, ndaj të dyshuarit është lëshuar masa e ndalimit për 48 orë".