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Nelson Hysa ka dhuruar një tjetër paraqitje spektakolare në Londër, duke mposhtur me nokaut teknik norvegjezin Thomas Narmo në raundin e dytë.
Boksieri shqiptar e rrëzoi Narmon me një goditje të fuqishme me të djathtën, duke detyruar gjyqtarin ta ndërpresë menjëherë përballjen, transmeton Klankosova.tv.
Nelson Hysa CALLS OUT Agit Kabayel 🤩🔥— Queensberry Promotions (@Queensberry) August 29, 2026
The Albanian Eagle and the champ clash heads 😱#MosesHrgovic | Now | The O2, London | DAZN pic.twitter.com/IiQfnpZp6j
Por, pas fitores, Hysa nuk u ndal me kaq, ai iu afrua Agit Kabayelit jashtë ringut dhe e sfidoi drejtpërdrejt për një përballje mes tyre.
Tashmë mbetet të shihet nëse kjo sfidë do të kthehet në një duel të vërtetë në ring.