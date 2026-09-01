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Një shofer është gjobitur me 500 euro pasi u kap duke vozitur me 155 kilometra në orë në një zonë ku shpejtësia e lejuar është 50 km/h.
Rasti është raportuar nga një qytetar përmes aplikacionit “Lajmëro Policinë”. Shoferi është identifikuar më 28 gusht, në rrugën Sopijë–Savrovë të Suharekës, transmeton Klankosova.tv.
Për këtë kundërvajtje, atij i janë shqiptuar edhe pesë pikë negative dhe 12 muaj ndalim i drejtimit të automjetit.
Policia ka apeluar te të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të respektojnë rregullat dhe të shmangin shpejtësinë e lartë dhe sjelljet e rrezikshme.