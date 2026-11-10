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Policia në Vushtrri ka pranuar një portofol me një shumë parash, të cilin një qytetar e kishte gjetur në rrugë dhe më pas e kishte dorëzuar në polici.
Policia bën me dije se portofoli nuk përmban dokumente identifikuese, prandaj është kërkuar ndihma e qytetarëve për identifikimin e pronarit.
"Ftohet personi që e ka humbur portofolin apo kushdo që ka informacione që mund të ndihmojnë në identifikimin e pronarit, të paraqitet në Stacionin Policor në Vushtrri, ku pas verifikimit të rrethanave dhe dëshmive përkatëse do t'i dorëzohet pronarit legjitim", thotë policia në një njoftim, transmeton Klankosova.tv.
Policia ka falënderuar qytetarin për veprimin e përgjegjshëm.