Lajmet e fundit
Erion Veliaj ka konfirmuar ndryshimin në drejtimin e Drejtorisë së Çerdheve dhe Kopshteve në Tiranë, ku sipas Top Channel, Arjola Byzyka do të marrë drejtimin e kësaj drejtorie, duke pasuar Zhaneta Beqiri.
Krahas ndryshimit në drejtimin e institucionit, Veliaj bëri edhe një njoftim të rëndësishëm për familjet e Tiranës. Sipas tij, nga viti 2027, çerdhet dhe kopshtet do të ofrohen falas, transmeton klankosova.tv.
Ky vendim, sipas kryetarit të Tiranës, synon të mbështesë prindërit dhe të krijojë më shumë mundësi për fëmijët, duke lehtësuar barrën financiare të familjeve.