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Ekspozita “Në sytë e tjetrit” e Korab Bashës hapet sot, e premte 09.10.2026. Tema është “Dhunimet seksuale dhe masakra e Gollakut”
Me prezantimin e kësaj ekspozite bëhet edhe hapja solemne e edicionit të 4-të të Festivalit Ndërkombëtar të Fotografisë, “Fotoist 2026”.
Ky edicion i “Fotoist 2026” që nisi më 29 shtator dhe mbahet deri më 16 tetor 2026, sipas njoftimit të stafit të këtij festivali, sjell një program të pasur me 36 ngjarje kulturore, ndër të cilat 12 ekspozita fotografike ndërkombëtare, ligjërata, debate, shfaqje filmash, promovime librash fotografikë, takime me artistë dhe aktivitete të tjera edukative e profesionale.