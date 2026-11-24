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Ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka marrë pjesë në pritjen solemne të organizuar nga ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj, në prag të shënimit të 114 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë.
Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj tha se në këtë pritje u përkujtua akti sublim i shpalljes së Pavarësisë që i dha jetë shtetit shqiptar të lirë e sovran.
Haradinaj, e përmend rëndësinë e datës 28 Nëntor, duke e lidhur me ngjarje historike të shqiptarëve, si Pavarësinë e Shqipërisë, daljen e parë publike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës më 1997, si dhe ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari.
“28 Nëntori si kryefestë e shqiptarëve që nga viti 1443, për të vazhduar më 28 nëntor 1912 me aktin shpalljes së pavarësisë e deri tek 28 nëntori i 1997 me daljen e parë publike të UÇK-së, dhe njëkohësisht ditëlindja e Komandantit legjendar Adem Jashari, është emocioni më sublim i çdo shqiptari”, ka shkruar Haradinaj, transmeton Klankosova.tv.
Në fund të postimit, ai ka theksuar se shqiptarët kanë qenë dhe do të jenë bashkë gjithmonë në përpjekjet për të drejtat e tyre.