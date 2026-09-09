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Këtë të mërkurë, do të vazhdojë seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës.
Një detaj që ka rënë në sy është shtrimi i një tepihu të kuq në hyrje të Kuvendit të Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
Gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Tërshani ka deklaruar se tepihu i kuq shtrohet shpesh kohëve të fundit te Kuvendi, pasi seanca për tentim të konstituimit të Kuvendit po ka më shumë se një herë.
“Dy të tilla ishin mbajtur më shumë se para një muaji me tepih të kuq po ashtu, pasi ky tapet shtrohet po ashtu për diplomacinë, pra korin diplomatik që janë në Kosovë dhe vijnë këtu vetëm për seancat që konsiderohen solemne e konstituive, siç është kjo e sotme”, u shpreh Tërshani.
Megjithatë, gazetarja tha se ende një diplomatë nuk ka shkelur në këtë tapetë këtë të mërkurë, por po ka shumë deputetë që kalojnë nga kjo hyrje.