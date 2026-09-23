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Sot në Prishtinë, në ora 11:00, në Amfiteatrin e Sheshit “Zahir Pajaziti” nis edicioni i katërt i Festivalit dhe Panairit të Librit për Fëmijë, i cili për pesë ditë do të sjellë një program të pasur me libra, aktivitete kulturore, edukative, artistike dhe kreative për fëmijë dhe familje.
Në ditën e parë, programi do të përfshijë aktivitete me figura publike, aktivitete në fushën e STEM, muzikë e vallëzim, si dhe aktivitete të veçanta për fëmijët, transmeton Klankosova.tv.
Ceremonia e hapjes së Festivalit dhe Panairit të Librit për Fëmijë do të shoqërohet me fjalë rasti nga organizatorët, mbështetësit dhe përfaqësuesit e institucioneve partnere. Fjalët hapëse do të pasohen me ndarjen e çmimeve për lexuesit e vitit nga Biblioteka “Hivzi Sulejmani”.
Pas hapjes, nga ora 11:30 deri në 12:30, do të zhvillohet programi “Palaço me shokë”, me palaço dhe maskota.
Nga ora 12:30 deri në 14:00, ALBAS do të bëjë promovimin e librave të serisë ‘’Më quajnë…Majlinda Kelmendi dhe Nexhmije Pagarusha’’, ndërsa nga ora 14:00 deri në 15:00, Bright Minds do të zhvillojë aktivitete në fushën STEM.
Programi vazhdon nga ora 15:00 deri në 16:00 me Evolution Dance dhe aktivitetin “Kids Dance on Reading Day”.
Nga ora 16:00 deri në 18:00, do të zhvillohet aktiviteti “Një ditë me zjarrfikësit”, përmes të cilit fëmijët do të kenë mundësi të njihen më nga afër me profesionin dhe punën e zjarrfikësve.
Gjatë ditës, vizitorët do të kenë gjithashtu mundësi të vizitojnë Panairin e Librit për Fëmijë dhe të njihen me botime të ndryshme për fëmijë nga shtëpitë botuese të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.
“Festivali dhe Panairi i Librit për Fëmijë organizohet mbi një nevojë konkrete të shoqërisë sonë: nivelin e ulët të kulturës së leximit në Kosovë. Hulumtimet e organizatës ETEA tregojnë se në vitin 2024, 53% e qytetarëve të Kosovës nuk kanë arritur të përmendin as tre tituj të librave që kanë lexuar gjatë gjithë jetës. Kjo e përforcon shqetësimin se libri vazhdon të ketë prani të kufizuar në jetën e përditshme dhe se leximi ende nuk është konsoliduar mjaftueshëm si shprehi kulturore, burim kënaqësie dhe mjet për zhvillimin personal e profesional”, thuhet në njoftim.
Pikërisht mbi këtë nevojë është konceptuar Festivali dhe Panairi i Librit për Fëmijë, me synimin që ndryshimi të fillojë nga gjeneratat e reja.
“Përmes afrimit të fëmijëve me librin, autorët, ilustruesit dhe një programi të gjerë aktivitetesh edukative, kulturore e argëtuese, Festivali synon të nxisë kulturën e leximit që në fëmijëri dhe ta transformojë raportin me librin nga një detyrim shkollor në një shprehi, kënaqësi dhe pjesë të natyrshme të jetës së përditshme. Në këtë mënyrë, Festivali synon të kontribuojë në krijimin e një gjenerate të re lexuesish dhe në forcimin afatgjatë të kulturës së leximit në Kosovë”.