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Në Presidencën e Republikës së Kosovës janë bërë disa ndryshime, duke u vendosur disa prej simboleve të rëndësishme.
Në njërin prej këndeve të Presidentcës, është vendosur portreti i komandantit legjendar, Adem Jashari dhe flamuri i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Gjithashtu, afër tyre është vendosur edhe portreti i ish-presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova, si dhe flamuri dardan.
Lajmin e ka konfirmuar për klankosova.tv këshilltari për media i presidencës, Bekim Kuptina, i cili ka dërguar edhe fotografinë nga hapësirat e Presidencës.
Vendosja e këtyre simboleve në Presidencë vjen në një ditë me zhvillime të rëndësishme lidhur me aktgjykimin e Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe të tjerëve.