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Deputeti i Aleancës, Bekë Berisha, ka folur për rastet e fundit të vrasjeve dhe vdekjeve në Kosovë.
Nga protesta që po mbahet në Prishtinë, Berisha tha se situata në vend është e rëndë dhe se mungesa e institucioneve, sipas tij, ka krijuar pasiguri dhe “anarki”.
“Jemi prekur ditëve të fundit për shkak të vrasjeve dhe vdekjeve në komunikacion, vrasjeve të fëmijëve dhe grave. Është situatë e vështirë. Në mungesë të dritës është terr, në mungesë të institucioneve është anarki dhe pasiguri”, tha Berisha për Klan Kosova.
Ai kërkoi krijimin e institucioneve dhe ardhjen e njerëzve të përgjegjshëm e të aftë për t’i ndalur këto fenomene.
“Sot bashkë me kolegë jemi çu të tmerruar për atë se çka po raportohet dhe po shohim”, u shpreh Berisha.