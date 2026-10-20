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Në muajin e ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit, gratë në Pejë po përballen me një vështirësi.
Shërbimi i mamografisë në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare është ndërprerë përkohësisht, transmeton Klankosova.tv.
Detaje lidhur me këtë çështje, në emisionin “Ora Shtatë” ka dhënë gazetari korrespodent i Klan Kosova, Valdrin Daci.
“Nga 14 tetori kemi marrë raportimin nga pacientet që nuk është duke u ofruar shërbimi i mamografisë në QKMF në Pejë, e që duket se është i vetmi institucion publik i cili e ofron këtë shërbim, dhe nga ajo datë, duket se pacientet duhet t’i drejtohen sektorit privat, për arsye se sipas drejtorit të Shëndetësisë në Komunën e Pejës, ai na ka thënë që kjo gjë ka ndodhur për shkak të një prishje të një kablloje nëntokësore”, u shpreh Daci për Klan Kosova.