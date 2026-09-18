Lajmet e fundit
Partia Demokratike e Kosovës po merr pjesë në protestën e thirrur në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, e cila pritet të nisë në pak minuta.
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, së bashku me deputetë të kësaj partie, i janë bashkuar qytetarëve dhe pjesëmarrësve të protestës.
Protesta është organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së me moton “Në mbrojtje të UÇK-së”, pas aktgjykimit të shkallës së parë ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Në sheshin “Skënderbeu” tashmë kanë filluar të mblidhen një numër i madh qytetarësh, ndërsa protesta pritet të nisë në orën 12:00.