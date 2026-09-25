Lajmet e fundit
Protestat e thirrura nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së kanë nisur në disa qytete të Kosovës, në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të Speciales e cila dënoi me 81 vjet burg ish-krerët e UÇK-së.
Qytetarë janë mbledhur në Podujevë, Ferizaj, Suharekë, Malishevë, Deçan, Gjilan, Mitrovicë, Vushtrri, Istog dhe Rahovec.
Tubimet do të vazhdojnë edhe në Kaçanik e Drenas, kurse në Prizren protesta është paralajmëruar për në orën 19:00.
Në Prishtinë, një e tillë do të mbahet në sheshin “Skënderbeu”, ku qytetarët janë mbledhur tash e nëntë ditë. OVL UÇK, dega në kryeqytet pritet t’i bashkohet kësaj proteste me fillim nga ora 21:00, njofton Klankosova.tv