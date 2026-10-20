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Ka nisur mëngjesin e sotëm marshimi paqësor i pedagogëve në mbështetje të studentëve, të cilët po protestojnë prej 8 ditësh në Tiranë.
Pedagogët janë mbledhur në Universitetin Politeknik. Protesta ka hyrë në ditën e saj të tetë. Prej një jave ka patur përplasje të forta mes protestuesve dhe efektivëve të policisë, raporton Top Channel.
Gjatë këtyre ditëve ka pasur të lënduar si nga ana e protestuesve ashtu dhe nga ana e policisë. Jo vetëm kaq, pasi të lënduar kanë mbetur edhe të mitur, gazetarë dhe kalimtarë.