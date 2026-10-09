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Zjarret pyjore që kanë përfshirë pjesë të Indonezisë kanë shkaktuar ndotje të rëndë të ajrit dhe kanë lënë dhjetëra mijëra persona me probleme të frymëmarrjes që nga muaji gusht. Hiri dhe tymi toksik janë përhapur edhe në Malajzi dhe Singapor, duke e çuar cilësinë e ajrit në nivele të pashëndetshme.
Zjarret, të cilat konsiderohen ndër më të rëndat që Indonezia ka përjetuar në më shumë se një dekadë, kanë përfshirë kryesisht pjesë të ishujve Sumatra dhe Kalimantan, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Shkaku kryesor mbetet praktika e djegies së qëllimshme të tokave për pastrimin e vegjetacionit, e përdorur nga fermerë dhe kompani si një mënyrë e lirë për përgatitjen e tokave për bujqësi. Situata është përkeqësuar nga kushtet e thata dhe mungesa e reshjeve, të lidhura me fenomenin e fuqishëm klimatik El Nino.
Autoritetet lokale kanë paralajmëruar se zjarret mund të vazhdojnë deri në fillim të nëntorit, për shkak të vonesës së sezonit të shirave.
Tymi i dendur është transportuar nga erërat drejt vendeve fqinje, duke ndikuar ndjeshëm në cilësinë e ajrit në Indonezi, Malajzi dhe Singapor.
Në Singapor, cilësia e ajrit ra në nivele të pashëndetshme në fillim të shtatorit, për herë të parë që nga viti 2023, sipas Agjencisë Kombëtare të Mjedisit.
Që prej atëherë, autoritetet kanë publikuar rregullisht këshilla për qytetarët, duke u kërkuar të konsumojnë mjaftueshëm ujë dhe të kufizojnë aktivitetet në ambientet e jashtme.
Shkollave u është kërkuar të reduktojnë aktivitetet e zgjatura në natyrë, ndërsa disa prej tyre janë pajisur edhe me pastrues ajri për përdorim në klasa.
Situata është përkeqësuar edhe në Malajzi, ku autoritetet në shtetin e Johorit kanë mbyllur të gjitha shkollat për dy ditë për shkak të rritjes së ndotjes së ajrit.
Në qytetin Batu Pahat, cilësia e ajrit ka arritur nivele “shumë të pashëndetshme”, duke shënuar matjet më të këqija të regjistruara në vend gjatë këtij sezoni.
Ndërkohë, në Singapor, Indeksi i Standardeve të Ndotësve (PSI), i cili mat mesataren 24-orëshe të gjashtë ndotësve kryesorë, arriti në 170 në zonën qendrore, niveli më i lartë i regjistruar në vend këtë vit.
Sipas sistemit të matjes, vlerat mbi 100 konsiderohen të pashëndetshme për shëndetin, ndërsa ato mbi 200 hyjnë në kategorinë “shumë të pashëndetshme”.
Të premten në mëngjes, matjet në zona të tjera të ishullit luhateshin nga 117 deri në 166.