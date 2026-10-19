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Në Kuvendin e Kosovës, nga ora 10:00, do të mbajnë mbledhje dy komisione parlamentare.
Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë do të shqyrtojë dhe miratojë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit mbi ndarjet buxhetore të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2026.
Ndërkaq, Komisioni për Integrim Evropian do të shqyrtojë Planin e Punës për sesionin vjeshtor të vitit 2026.
Pas mbledhjeve të komisioneve, në orën 11:00, është paraparë të mbahet edhe mbledhja e Kryesisë së Kuvendit./Klankosova.tv