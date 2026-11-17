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Asistenti i Franco Fodas, trajnerit të Kosovës, Atdhe Nuhiu, ka thënë se në Irlandë janë pritur shumë mirë.
Në një deklarim për Klan Kosova nga Dublini, ai tha se besojnë në rezultat pozitiv.
“Shpresojmë se do të bëjmë një paraqitje pozitive, dhe besojmë në rezultat pozitiv”, tha Nuhiu për Klanin.
Ai tha se Kosova di të luajë edhe me formacionin e sotëm, dhe, sipas Nuhiut, ky formacion do të jetë më i miri dhe më i përshtatshmi kundër Irlandës.
“Besoj se shumë se janë të përgatitur, si fizikisht, ashtu edhe mentalisht. Stadiumi është shumë i miremrekullueshëm”, tha Nuhiu më tej.