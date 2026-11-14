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Llogaria e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka rikthyer një postim të publikuar më 14 nëntor 2019, në të cilin ai kishte shprehur mbështetjen dhe krenarinë për Kombëtaren e Kosovës.
Në mesazhin e publikuar asokohe, Thaçi kishte vlerësuar futbollistët për emocionet dhe krenarinë që i kishin dhuruar vendit, pavarësisht rezultateve në fushën e lojës.
“Në humbje dhe fitore, me ose pa pikë, të kualifikuar apo jo, ju na keni dhënë shumë emocione, shumë krenari. Jeni heronjtë tanë. Jeni shpresa jonë! HTH”, thuhej në postimin e tij të 14 nëntorit 2019.
Kosova sot luajti kundër Izraelit në "Fadil Vokrri", ndeshje kjo e vlefshme për Ligën e Kombeve.
Pavarësisht rasteve të krijuara, ndeshja u mbyll 0-0. /Klankosova.tv