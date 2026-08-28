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Komuna e Prishtinës ka zbuluar banerin gjigant në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Në banerin ku shkruhet: "Në emër të qytetarëve të Prishtinës, shpalleni të pafajshëm", firmën e ka hedhur kryetari i kryeqytetit, Përparim Rama dhe nënkryetarja, Besianë Musmurati.
"Në emër të qytetarëve të Prishtinës: SHPALLENI TË PAFAJSHËM. Për ata që luftuan për lirinë tonë.Për drejtësinë që po e presim.Për kthimin e tyre në shtëpi. Prishtina kujton. Kosova po pret.", ka shkruar Musmurati në Facebook.