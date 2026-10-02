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Platforma “Liria ka Emër” ka publikuar pamje nga protesta në mbrojtje të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, e cila u mbajt të enjten.
Në përshkrimin e pamjeve të publikuara në rrjetet sociale, “Liria ka Emër” ka përcjellë mesazhin: “Në emër të popullit: ÇLIRIMTARË!”
Protesta është pjesë e mobilizimit qytetar në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së dhe në kundërshtim me aktgjykimin e Gjykatës Speciale.
Më 16 shtator, katërshja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi u dënua me 81 vjet burgim nga gjykata me seli në Hagë, njofton Klankosova.tv