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Në Ditën e Flamurit, më 28 Nëntor, Mitrovica i ka dhënë lamtumirën e fundit doktor Adem Ademit, në një ceremoni përkujtimore të organizuar në nderim të jetës dhe veprës së tij.
Homazhet në nderim të figurës së tij janë mbajtur në Qendrën e Kulturës “Rexhep Mitrovica”, në kuadër të ceremonisë së rivarrimit.
Ndërkaq, me intonimin e himnit kombëtar është mbajtur edhe mbledhja komemorative, ku është kujtuar kontributi i doktor Adem Ademit si intelektual, atdhetar dhe humanist.
Përmes një postimi, kryetari i Mitrovicës, Faton Peci, ka shprehur nderimin dhe dhimbjen për Ademin.
"Lamtumirë, doktor Adem Ademi! Dr. Adem Ademi ishte një prej figurave që personifikonte intelektualin, atdhetarin dhe humanistin. Ai shëroi e mbylli shumë plagë, por për 27 vite la të hapur plagën e tij, për familjen, Mitrovicën dhe gjithë Kosovën! Sot me 28 Nëntor, lamtumirë doktor!"
Kujtojmë se në fillim të nëntorit, Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur njoftoi se në mesin e të identifikuarve si pjesë e Grupit të Intelektualëve ishte edhe doktori Adem Ademi.
Me këtë rast, familjarët e tij tha se ky lajm shënon një moment shumë të rëndësishëm për ta, pas 27 vitesh pritjeje.