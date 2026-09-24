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Ministria e Punëve të Brendshme do të zhvillojë sot një sërë aktivitetesh për të shënuar trevjetorin e rënies në krye të detyrës të Heroit të Kosovës, Afrim Bunjaku.
Aktivitetet përkujtimore do të nisin në orën 10:00 me një vizitë te familja e Heroit Afrim Bunjaku, në fshatin Samadrexhë të Vushtrrisë, transmeton Klankosova.tv.
Në orën 10:40 do të zhvillohen homazhe te varri i tij, po ashtu në fshatin Samadrexhë.
Më pas, në orën 12:00, në fshatin Banjskë të Zveçanit do të bëhet vendosja e gurthemelit të obeliskut kushtuar Heroit të Kosovës, Afrim Bunjaku.
Aktivitetet përkujtimore do të përmbyllen në mbrëmje, me Akademinë Përkujtimore që do të mbahet në orën 20:00 në Sallën e Kuqe të Pallatit të Rinisë në Prishtinë.