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Moti në Kosovë gjatë ditës së sotme pritet të karakterizohet nga shtimi i vranësirave, ndërsa vonë pasdite dhe gjatë orëve të mbrëmjes parashihen reshje lokale shiu.
Në disa zona, për shkak të mbetjeve të ajrit të ftohtë, reshjet fillimisht mund të paraqiten në formë të fjollave të borës, por më pas pritet të shndërrohen në reshje shiu.
Sipas parashikimeve, reshjet e shiut do të intensifikohen gjatë ditës së enjte.
Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në -4 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë deri në 9 gradë Celsius.