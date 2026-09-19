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Ekspertët e shëndetësisë kanë ngritur shqetësimin për plakjen e popullsisë në Kosovë, duke kërkuar krijimin e kushteve më të mira për një pleqëri të shëndetshme dhe dinjitoze.
Agron Gashi nga Instituti i Evropës Juglindore për Politika Shëndetësore dhe Sociale tha se plakja e shëndetshme varet nga sistemi shëndetësor e social, familja, komuniteti dhe mjedisi.
Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka prioritet plakjen e shëndetshme në planin e saj për vitet 2026–2030.
Në tryezën e diskutimit u kërkua gjithashtu luftimi i diskriminimit në bazë të moshës dhe krijimi i komuniteteve më miqësore për të moshuarit.
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