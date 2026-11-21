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Astrologia Antigona Kotorri, ishte e ftuar në emisionin "weekend" në Klan Kosova dhe tregoi për një ndryshim të rëndësishëm astrologjik që pritet të ndodhë më 24 nëntor, kur planeti Mars do të largohet nga shenja e Luanit dhe do të hyjë në atë të Virgjëreshës.
Sipas shpjegimit astrologjik, ky tranzicion pritet të sjellë ndryshime në mënyrën se si njerëzit veprojnë, përballen me sfidat dhe luftojnë për t'i arritur qëllimet e tyre.
"...Një javë e plotë në bineq, e cila ndodh me datën 24 nëntor dhe e kemi ndryshimin e planetit Mars që ka qenë për një kohë të gjatë në Luan dhe prej aty po del në Virgjëreshë… Një mars i cili tregon aksionin tonë, mënyrën qysh luftojmë, qysh i arrijmë gjërat… Luani është i zjarrtë dhe nuk e lë kurgjo të fshehur dhe po del prej Luanit të zjarrtë në një Virgjëreshë e cila është kalkuluese, analitike, strategjike dhe mënyra e luftës dhe mënyra sesi ne kemi me i arritë qëllimet tona ka me pësu ndryshim…" - tha mes tjerash Kotorri.
Por çfarë do të thotë ky tranzicion për secilën nga 12 shenjat e horoskopit?
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