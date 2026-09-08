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Një raport i Institutit të Shëndetit Publik ka zbardhur gjetjet e hetimit epidemiologjik të zhvilluar pas rritjes së rasteve me diarre dhe simptoma gastrointestinale në Fushë-Arrëz.
Sipas raportit, gjatë periudhës 24 gusht-3 shtator 2026, në Qendrën Shëndetësore Fushë-Arrëz janë paraqitur 139 persona me shenja gastrointestinale. Prej tyre, 128 raste, ose 91.7%, janë banorë të Fushë-Arrëzit, me përqendrim të rasteve kryesisht në lagjet “Demokracia” dhe “Nushaj”, raporton Top Channel, transmeton Klankosova.tv.
Të gjitha rastet kanë pasur diarre, ndërsa 128 persona kanë raportuar të vjella dhe 81 kanë pasur temperaturë. Moshat e personave të prekur variojnë nga 2 deri në 94 vjeç.
Hetimi i ISHP-së ka vënë në fokus sistemin e furnizimit me ujë, pasi banorët e prekur kanë deklaruar se konsumojnë ujë nga rrjeti publik dhe furnizohen nga i njëjti sistem. Në të njëjtën kohë, gjatë periudhës së hetimit është konstatuar se furnizimi me ujë nuk është i vazhdueshëm dhe realizohet me orar.
Analizat laboratorike kanë konfirmuar ndotje mikrobiologjike në disa pika të sistemit të furnizimit. Në Depon nr. 1 u gjetën koliforme, E. coli dhe enterokokë, ndërsa në një pikë fundore pranë ish-Parkut u evidentuan koliforme, E. coli, enterokokë dhe Pseudomonas aeruginosa.
Një tjetër gjetje e rëndësishme lidhet me lëndën e përdorur për dezinfektimin e ujit. Analiza e hipokloritit të natriumit tregoi se klori aktiv ishte 9.04%, ndërsa kufiri i përcaktuar në raport është 13–15%, duke mos përmbushur kërkesat për përdorim në procesin e klorinimit dhe dezinfektimit të ujit të pijshëm.
Në kontrast me rezultatet e ujit, 17 mostrat klinike të marra nga personat e prekur rezultuan negative për patogjenët bakterialë dhe viralë të kërkuar, përfshirë Norovirusin, Rotavirusin, Adenovirusin, Astrovirusin dhe Sapovirusin.
ISHP vlerëson se përqendrimi i rasteve në zonën e furnizuar nga i njëjti sistem ujësjellësi, prekja e grupmoshave të ndryshme dhe evidentimi i ndotjes mikrobiologjike të ujit përbëjnë tregues të fortë për një burim të përbashkët ekspozimi të lidhur me sistemin e furnizimit me ujë.
Në përfundim, raporti e klasifikon ngjarjen si “shpërthim me transmetim hidrik”, duke e lidhur me moszbatimin korrekt të praktikave higjieno-sanitare që garantojnë cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm.
ISHP rekomandon ndër të tjera pastrimin dhe dezinfektimin e depove dhe linjave të furnizimit, forcimin e procesit të klorinimit, monitorimin sistematik të klorit mbetës dhe marrjen e masave për sigurimin e alternativave të sigurta të furnizimit me ujë deri në përmirësimin e situatës.