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Manchester United ka arritur të bëjë një nga rikthimet më të mëdha, duke përmbyrsur rezultatin ndaj Romës dhe duke fituar në fund në ndeshjen e Ligës së Kampionëve.
Nga rezultati 0:2 në pjesën e parë në ndeshjen e zhvilluar në “Old Trafford”, ekipi i drejtuar nga shumë i kritikuari Michael Carrick, ka arritur që në pjesën e dytë të shfaqë komplet lojë dhe ambicie tjera, duke i mposhtur romakët në fund 3:2.
Fillimisht, Bruno Fernandes shënoi nga pika e bardhë në minutën e 58-të, ndërsa dy gola në minutat e 83-ë dhe 86-të i shnëoi braziliani Cunha, duke bërë që tifozët të “çmenden” nga festa.
Kjo fitore e Man Utd vjen në një moment krize, pasi edhe në Ligën e Kampionëve, por edhe në Premier Ligë, gjendet në një pozitë të vështirë me rezultate të dobëta.