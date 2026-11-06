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Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës në futboll, Franco Foda, ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për dy ndeshjet e radhës në kuadër të Ligës së Kombeve, kundër Izraelit dhe Republikës së Irlandës.
Federata e Futbollit e Kosovës ka njoftuar se konferenca për media e përzgjedhësit Foda do të mbahet të hënën, më 9 nëntor, duke filluar nga ora 12:00.
Në këtë konferencë pritet që Foda të flasë për dy përballjet e radhës dhe pritshmëritë nga futbollistët e ftuar për këtë grumbullim.
Ja lista e plotë: