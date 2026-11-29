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Ndeshja e sotme ndërmjet FC Feronikeli 74’ dhe FC Prishtina është shtyrë për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike.
Bora e ka mbuluar fushën, duke pamundësuar zhvillimin normal të takimit, transmeton Klankosova.tv.
Kjo u bë e ditur nga klubi i Prishtinës.
Për datën e re të zhvillimit të ndeshjes dhe detajet e tjera, organizatorët kanë bërë të ditur se do të njoftojnë gjatë ditës.
Përballja ishte paraparë të zhvillohej në Drenas në kuadër të xhiros së 15-të të Superligës së Kosovës në futboll.