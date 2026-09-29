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Kosova u mposht nga Austria të dielën me rezultat 3-1, në garën për vendin e parë në grup në kuadër Ligës B të Kombeve.
Mirëpo, pavarësisht këtij rezultati, një lajm i jashtëzakonshëm vjen nga kjo ndeshje.
Sipas të dhënave të publikuara nga faqja e statistikave “Football Meets Data”, përballja e Dardanëve në Austri ka mbledhur më së shumti shikues nga xhiro e dytë e kësaj faze të Ligës së Kombeve (ndeshjet e zhvilluara më 27 dhe 28 shtator), raporton Klankosova.tv.
Të dhënat, sipas Klankosova.tv, tregojnë se në stadiumin “Ernst Happel” në Vjenë ishin prezentë 47 mijë tifozë.
Ajo çka e bën edhe më interesante këtë shifër është fakti se në këtë xhiro janë përballur edhe dy gjigantët evropianë të futbollit, Belgjika me Francën. Por, këtë ndeshje e ndoqën 40,857 persona nga stadiumi, duke u pozicionuar në vendin e tretë.
Në të dytin është ndeshja Angli-Ukrainë me 43,382 shikues, ndërsa edhe ndeshja tjetër interesante, mes Gjermanisë dhe Greqisë u shikua nga vetëm 28,945 persona në stadium.
Ndeshja me më së paku shikueshmëri në stadium e kësaj xhiroje ishte ajo mes Izraelit dhe Republikës së Irlandës, dy ekipe këto që e përbëjnë grupin 3 ku bën pjesë edhe Kosova.
Këtë ballafaqim e ndoqën nga afër vetëm 319 shikues!
Kujtojmë se Dardanët do të përballen në xhiron e radhës me Izraelin (të enjten, 1 tetor).
Ndeshjet e Kosovës në futboll mund t'i ndiqni ekskluzivisht në kanalet sportive të platformës televizive Artmotion. /Klankosova.tv