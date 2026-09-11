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Pallati mbretëror i Norvegjisë njoftoi se Princesha Astrid e Norvegjisë, motra e të ndjerit Mbret Harald V, ka ndërruar jetë në moshën 94-vjeçare, dy ditë pasi mori pjesë në funeralin e tij.
Mbreti i ri, Haakon VIII, deklaroi se "gjatë gjithë jetës së saj të gjatë, Princesha Astrid e përfaqësoi Shtëpinë Mbretërore me ngrohtësi dhe përkushtim ndaj detyrës".
Haraldi ndërroi jetë muajin e kaluar, në moshën 89-vjeçare, pas më shumë se 35 vitesh në fron. Funerali i tij ishte angazhimi i fundit publik i Astridit, transmeton Klankosova.tv.
Kryeministri Jonas Gahr Støre njoftoi se princesha do të varroset me shpenzimet e shtetit dhe se flamujt në të gjithë Norvegjinë do të ulen në gjysmështizë.
Astridi ishte fëmija i fundit i mbetur gjallë i Mbretit Olav V, i cili mbretëroi nga viti 1957 deri në vitin 1991.
Ajo mori rolin e Zonjës së Parë të Norvegjisë në moshën 22-vjeçare, në vitin 1954, pas vdekjes së nënës së saj, Princeshës së Kurorës Märtha. Olavi nuk u martua më dhe Astridi e mbajti këtë titull deri në martesën e vëllait të saj në vitin 1968, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
"Në punën e saj, Princesha Astrid u kushtoi gjithmonë vëmendje të veçantë kujdesit dhe përfshirjes së shtresave më të cenueshme të shoqërisë," tha nipi i saj, Mbreti Haakon, në deklaratën e tij.
Shëndeti i saj ishte përkeqësuar gjatë muajve të fundit dhe në mars ajo mori trajtim spitalor për shkak të pneumonisë.