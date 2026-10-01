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Courtney Meppen-Walter ka ndërruar jetë në moshën vetëm 32-vjeçare, duke lënë pas një dhimbje të madhe në futbollin anglez.
Rrethanat e vdekjes së ish-futbollistit nuk janë bërë të ditura. Meppen-Walter e kishte nisur karrierën me shumë pritshmëri, por rrugëtimi i tij në futboll u ndërpre dhe u ndikua ndjeshëm nga një çështje gjyqësore, transmeton Klankosova.tv.
Lajmi për vdekjen e tij ka rikthyer në vëmendje një karrierë që nisi me premtime të mëdha, por që më pas mori një tjetër drejtim.