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Ish-deputetja Flora Brovina është ndarë nga jeta sot.
Klankosova.tv mëson se Brovina vdiq në moshën 76-vjeçare.
Flora Brovina u lind në vitin 1949, në Skenderaj.
Ajo ishte poete, pediatre dhe aktiviste e të drejtave të grave.
Brovina është rritur në Prishtinë, ku vijoi edukimin fillor dhe më pas studioi mjeksinë.
Pas përfundimit të specializimit në Zagreb, ajo u kthye në Kosovë dhe për një kohë ka punuar si gazetare për “Rilindjen”.
Shumë shpejt pas kësaj përvoje, ajo u kthye në profesionin e saj, ku punoi për shumë vite në repartin e pediatrisë në Spitalin e Përgjithshëm të Prishtinës.
Ajo ka qenë edhe e burgosur gjatë luftës.
Më 9 dhjetor 1999, në një proces gjyqësor të zhvilluar në Serbi, Brovina u akuzua për “veprimtari terroriste”, në bazë të nenit 136 të Kodit Penal të Jugosllavisë. Ajo u dënua me 12 vjet burgim.
Në qershor të vitit 2000, Gjykata Supreme e Serbisë e anuloi vendimin dhe urdhëroi zhvillimin e një gjykimi të ri.
Pas presionit të madh ndërkombëtar, Flora Brovina u lirua nga burgu në tetor të vitit 2001.
Flora Brovina ka shërbyer si deputete e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës për gjashtë mandate ndërmjet viteve 2001 dhe 2019. /Klankosova.tv